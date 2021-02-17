ظهرت طفرة جديدة من فيروس كورونا في كاليفورنيا، باندماج الطفرة البريطانية وطفرة كاليفورنيا التي ظهرت في الولايات المتحدة، وذلك لدى فحص أحد مصابي الفيروس.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الطفرة التي لم تسم بعد جرى رصدها لدى حالة واحدة فقط، لكن العلماء يخشون من احتمال وجود المزيد من حالات الإصابة بها، كما أن العلماء يشعرون بالقلق لأن هذه الطفرة تحمل تحورات يبدو أنها قد تجعلها قادرة على الانتشار بشكل أسرع، وعلى تخطي المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة أو اللقاحات.
وأشار العلماء إلى أن هذا الأمر يحدث عندما تصيب نسختان مختلفتان من الفيروس نفس الخلية ثم تتبادلان الجينات أثناء التكاثر، مما يؤدي إلى ظهور طفرة جديدة من الفيروس.
وكان أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم رصد ما لا يقل عن 1299 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات هي للسلالة البريطانية المتحورة، وهي السلالة الأكثر عدوى، وقد تم العثور عليها في 41 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.
وأوضحت أنه تم رصد 19 حالة من السلالة الجنوب أفريقية في تسع ولايات، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في حين تم رصد ثلاث حالات من السلالة البرازيلية بولايتي مينيسوتا وأوكلاهوما.
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