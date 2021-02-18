فايزر قد تطور نسخة جديدة للقاح كورونا أو جرعة معززة لمواجهة السلالات المتحورة

كتبت أمل علام

تشير دراسة معملية إلى أن البديل الجنوب أفريقي لفيروس كورونا قد يقلل من حماية الجسم باستخدام لقاح فايزر Pfizer / BioNTech بمقدار الثلثين، وليس من الواضح ما إذا كان اللقاح سيكون فعالا ضد الطفرة أم لا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت فايزر، إنها تسعى لتطوير نسخة جديدة من لقاحها لفيروس كورونا بجمع الاستثمارات، والتحدث مع المنظمين حول تطوير نسخة محدثة من لقاح mRNA أو جرعة معززة، إذا لزم الأمر، وذلك من أجل مواجهة التغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

قالت الدراسة، إن اللقاح لا يزال قادرًا على تحييد الفيروس، ولا يوجد دليل حتى الآن من التجارب على الأشخاص على أن البديل يقلل من حماية اللقاح..

من أجل الدراسة، طور علماء من الشركات وفرع جامعة تكساس الطبي (UTMB) فيروسًا هندسيًا يحتوي على نفس الطفرات المحمولة على الجزء المرتفع من متغير فيروس كورونا شديد العدوى الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، والمعروف باسم B.1.351. يعد الارتفاع، الذي يستخدمه الفيروس في دخول الخلايا البشرية، الهدف الأساسي للعديد من لقاحات كورونا.

اختبر الباحثون الفيروس المعدل ضد الدم المأخوذ من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ووجدوا انخفاضًا بمقدار الثلثين في مستوى الأجسام المضادة المعادلة مقارنة بتأثيره على النسخة الأكثر شيوعًا من الفيروس السائد في التجارب الأمريكية.

تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة نيو إنجلاند الطبية (NEJM).، نظرًا لعدم وجود معيار محدد حتى الآن لتحديد مستوى الأجسام المضادة اللازمة للحماية من الفيروس، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا التخفيض بمقدار الثلثين سيجعل اللقاح غير فعال ضد المتغير المنتشر في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، قال بى يونج شى Pei-Yong Shi أستاذ جامعة تكساس والمؤلف المشارك في الدراسة، إنه يعتقد أن لقاح فايزر Pfizer من المحتمل أن يكون وقائيًا من البديل.

وأشار إلى أنه حتى إذا كان البديل المعني يقلل بشكل كبير من الفعالية، فلا يزال من المفترض أن يساعد اللقاح في الحماية من المرض الشديد والوفاة.

قال شي، إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان اللقاح يعمل ضد البديل الجنوب أفريقي، بما في ذلك التجارب السريرية وتطوير روابط الحماية، المعايير لتحديد مستويات الأجسام المضادة الواقية.

قالت شركتا Pfizer و BioNTech إنهما تقومان بعمل معملي مماثل لفهم ما إذا كان لقاحهما فعالاً ضد نوع آخر تم العثور عليه لأول مرة في البرازيل.

نشرت شركة موديرنا Moderna بيانات مماثلة تم الكشف عنها مسبقًا في مكان آخر والتي أظهرت انخفاضًا في مستويات الأجسام المضادة 6 أضعاف مقابل البديل الجنوب أفريقي.

قالت موديرنا، أيضًا إن الفعالية الفعلية للقاح ضد البديل الجنوب أفريقي لم يتم تحديدها بعد.