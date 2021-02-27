اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى 3 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ386

السبت، 27 فبراير 2021 02:24 م
نقابة الأطباء تنعى 3 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ386 الشهيد الدكتور عمر محمود جبر
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيد الدكتور محمد على إبراهيم على ديب أستاذ الهستولوجى بطب الزقازيق، الشهيد الدكتور احمد فضل مرسى محمد استشارى التخدير، والشهيد الدكتور عمر محمود جبر استاذ التشريح بطب المنصورة، والذين توفوا إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرهم، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (386).

 

ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيد، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيد، وهو ما يعكس إرتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيد فى مايو 2020، و50 طبيب فى يونيو 2020، و23 طبيب فى يوليو 2020، و22 طبيب فى أغسطس الماضى، و22 شهيد فى سبتمبر الماضى، و12 شهيد فى أكتوبر الماضى، و24 شهيد فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيد خلال ديسمبر 2020، وخلال 12 فى يناير 2021 بلغ العدد 38 شهيدا.

 

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