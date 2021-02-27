موجز الاقتصاد.. 19.3 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهى الصغر خلال عام

كتب أحمد حسن

شهد اليوم السبت 27-2-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها الرقابة المالية: 19.3 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر عام 2020 .. وزيرة التخطيط:منظومة إدارة المخلفات الصلبة من أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية .. شباب الأعمال: استثمارات أجنبية متوقعة بقطاع التعليم بعد تعديل شرط المساهمة وغيرها من الأخبار ..

الرقابة المالية: 19.3 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر عام 2020

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر إلى 19.3 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو 17%، منوهة إلى أن القطاع حقق نمواً كبيراً خلال فترة الربع الأول من عام 2020 وبلغت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في هذه الفترة 17.8 مليار جنيه مقارنة بـ12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، إلا أنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، تراجع هذا النمو إلى 17% نمو سنوى.

تشغيل مركزى خدمات لوجستية بمينائى دمياط والإسكندرية خفض زمن الإفراج الجمركى

أكدت الحكومة، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بميناءى دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزى الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التى تُسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وزيرة التخطيط: منظومة إدارة المخلفات الصلبة من أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية

تفقد وفد وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.

الغرفة الهندسية: تنفيذ مواصفة الأمان الجديدة فى البوتاجاز يحتاج إلى عامين

أكدت غرفة الصناعات الهندسية، أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، تتطلب مدة لا تقل عن عامين، خصوصا أن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة في مصر حاليًا.

شباب الأعمال: استثمارات أجنبية متوقعة بقطاع التعليم بعد تعديل شرط المساهمة

قال بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن موافقة الحكومة على تعديل مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المستثمرة في المدارس الدولية، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل خبرات من الخارج من خلال برامج التوأمة مع الشركات المصرية، وهو ما يساهم في رفع مستوى التعليم في مصر، مضيفاً أن هناك صناديق استثمار أجنبي لديها رغبة في الاستثمار بقطاع التعليم في ظل المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري.