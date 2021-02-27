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مصادر: وقت الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى يبدأ لحظة الدخول على المنصة

السبت، 27 فبراير 2021 09:49 ص
مصادر: وقت الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى يبدأ لحظة الدخول على المنصة طلاب أولى ثانوى أثناء دخول لجان الامتحانات
كتب ــ محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفي

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كشفت مصادر مسئولة، أنه يتم احتساب وقت الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام من وقت دخول الطالب على منصة الاختبار الإلكترونى وليس من التاسعة صباحا، موضحة أن منصة الامتحان متاحة للطلاب منذ التاسعة صباح اليوم، وأن هناك طلابا تمكنوا من الدخول على منصة الاختبارات ويؤدون امتحان اللغة العربية بشكل سهل.، فيما اشتكى طلاب ببعض المدارس من صعوبة الدخول على منصة الامتحان بسبب ضعف الإنترنت.
 
ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، وبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.
 
وقالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، سنعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.
 
‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.
 
‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.
 
الامتحانات
الامتحانات

 

الدخول بعد قياس درجة الحرارة
الدخول بعد قياس درجة الحرارة

 

الطلاب أمام المدرسة
الطلاب أمام المدرسة

 

الطلاب يمرون من جهاز التعقيم
الطلاب يمرون من جهاز التعقيم

 

الكشف الحراري على الطلاب
الكشف الحراري على الطلاب

 

أمام المدرسة
أمام المدرسة

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

امتحان الصف الأول الثانوي
امتحان الصف الأول الثانوي

 

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

 

امتحانات المدارس
امتحانات المدارس

 

أولياء أمور أمام المدرسة
أولياء أمور أمام المدرسة

 

بوابات التعقيم
بوابات التعقيم

 

تنظيم الطلاب
تنظيم الطلاب

 

توجه الطلاب للمدارس
توجه الطلاب للمدارس

 

دخول الطلاب المدارس
دخول الطلاب المدارس

 

دخول الطلاب للامتحانات
دخول الطلاب للامتحانات

 

دخول الطلاب
دخول الطلاب

 

دخول المدارس
دخول المدارس

 

رجال الصحة بالمدارس
رجال الصحة بالمدارس

 

طلاب المدرسة السعيدية
طلاب المدرسة السعيدية

 

قياس الحرارة للطلاب
قياس الحرارة للطلاب

 

قياس حرارة الطلاب قبل الدخول
قياس حرارة الطلاب قبل الدخول

 

قياس درجات الحرارة للطلاب
قياس درجات الحرارة للطلاب

 

قياس درجات الحرارة
قياس درجات الحرارة

 

قياس درجة الحرارة
قياس درجة الحرارة

 

قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول
قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول

 

قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة
قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة

 

 


التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى

امتحان اولى ثانوى الإلكترونى

امتحانات الترم الاول

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