لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تؤيد لقاح جونسون لفيروس كورونا

كتب - محمود جلال

صوتت لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لصالح لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون، مما يمهد الطريق لقادة إدارة الغذاء والدواء لمنح إذن الاستخدام الطارئ وسط المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تؤيد لقاح فيروس كورونا الخاص جونسون آند جونسون

كان التصويت 22-0 ، مع تصويت جميع أعضاء اللجنة لصالح المصادقة على ضربة بالكوع للموافقة على الاستخدام الطارئ، وتم تكليف اللجنة بالتصويت على السؤال التالي: "استنادًا إلى مجموع الأدلة العلمية المتاحة، هل تفوق فوائد لقاح يانسن فيروس كورونا مخاطر استخدامه في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر؟".

على الرغم من أهميته، إلا أن تصويت اللجنة لصالح ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) ليس نهائيًا، سيتم التصويت الآن على مسؤولي إدارة الغذاء والدواء الذين سيقررون ما إذا كانوا سيمنحون EUA بناءً على نتائج اللجنة، تأتي هذه الموافقة بعد أن منحت الوكالة التنظيمية EUA لكل من فايزر- والتكنولوجيا الحيوية، و موديرنا جابس أواخر العام الماضي.

كان تصويت لجنة FDA للموافقة على EUA الخاص بالشركة متوقعًا، حيث تم العثور على اللقاح "ملف تعريف أمان ملائم مع عدم وجود مخاوف محددة من شأنها أن تحول دون إصدار EUA" ، حسبما ذكرت إدارة الغذاء والدواء في المستندات المنشورة قبل اجتماع فريق من الخبراء المستقلين.

اللقاح المرشح المشتق من صيغة ناقل الفيروس الغدي ، على عكس اللقاحات التي تم إنشاؤها بواسطة Moderna و Pfizer-BioNTech التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية mRNA - أظهر فاعلية بنسبة 66.9٪ ضد الأمراض المتوسطة إلى الشديدة في تجربة عالمية بعد أسبوعين من التطعيم ، حسب المستندات.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالسماح بإستخدام لقاح جونسون في الولايات المتحدة، فلن تعزز إمدادات اللقاح بشكل كبير على الفور. من المتوقع أن تكون بضعة ملايين جرعة جاهزة للشحن في الأسبوع الأول. لكن شركة J&J أبلغت الكونجرس هذا الأسبوع أنها تتوقع تقديم 20 مليون جرعة بنهاية مارس و 100 مليون بحلول الصيف المقبل.