كيف تحمى نفسك من السرطان وأمراض القلب؟.. عليك بالثوم والزنجبيل

كتبت مروة هريدى

تناول الوجبات اللذيذة والصحية هو المفتاح لحياة طويلة خالية من الأمراض، حيث أن الشيخوخة المبكرة سببها تدهور الوظائف الفسيولوجية فى جسم الإنسان وهو مرتبطة بعدة أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكر وضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائى وغيرها، وينصح خبراء التغذية بتضمين المزيد من الزنجبيل والثوم فى وجباتك للمساعدة فى إطالة العمر والوقاية من الأمراض.

وأشارت دراسة نُشرت فى صفحة أبحاث "Sift Deck" عن دور الثوم والزنجبيل فى التأثيرات المضادة للأكسدة والالتهابات ومحاربة الشيخوخة، نظرًا لاحتوائهما على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا.

فوائد الثوم:

أثبتت الدراسات والأبحاث أن للثوم العديد من الفوائد الصحية الهائلة، حيث يُحارب الشيخوخة ويحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والزهايمر، بجانب أنه يُخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم ويقلل الإجهاد التأكسدى والالتهابات، كما يصلح الثوم لعلاج انخفاض ضغط الدم وتعزيز المناعة.

يقترح خبراء الصحة أن اتباع نظام غذائى غني بالثوم ومكملاته بأي شكل من الأشكال يوفر فوائد صحية منتظمة ويساعد فى الوقاية من الأمراض الخطيرة والشيخوخة، حيث أن للثوم فوائد لتعزيز صحة الأمعاء لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية التى تُعزز البكتيريا الجيدة التى تُحارب بدورها البكتيريا الضارة فى الأمعاء المسئولة عن الإصابة بأمراض السرطان والخرف والسمنة.

- فوائد الزنجبيل

الزنجبيل أحد أكثر العلاجات المنزلية استخدامًا لعلاج الصداع والغثيان ونزلات البرد والتقيؤ، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تكافح الميكروبات والالتهابات والسرطان، وكذلك يستخدم فى الوقاية من مرض التنكسية العصبية وأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائى مثل داء السكرى والسمنة واضطرابات الجهاز التنفسى.

وجدت دراسة نشرت فى المكتبة الوطنية الأمريكية للطب للتحقيق فى تأثير الزنجبيل على مستويات الدهون، أن هناك انخفاض كبير فى الدهون الثلاثية والكوليسترول والبروتين الدهنى منخفض الكثافة مع استخدام الزنجبيل.