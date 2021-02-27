غدا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية عن الاستعداد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد 28 فبراير ولمدة 4 أيام.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المديرية والادارات الصحية وتم تنفيذ خطط التدريب على جميع اعمال الحملة للفرق العاملة، كما تم تنفيذ خطة لتحريك المجتمع لتوعيه المواطنين بمشاركة بعض جهات المجتمع المدنى، وتوفير المستلزمات اللازمة للتطعيم وذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية من توفير ماسكات وكحول لتطهير الايدى للفريق القائم بالتطعيم

وصرحت الدكتورة أمانى الحبشى مدير إدارة الأمراض المعدية، أنه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وانه سوف يتم تطعيم ما يقرب من 721160 طفل فى الفئة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن.