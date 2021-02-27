اليوم السابع
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سفير الفاتيكان بالعراق يعلن إصابته بكورونا

السبت، 27 فبراير 2021 11:46 م
سفير الفاتيكان بالعراق يعلن إصابته بكورونا البابا فرنسيس
(رويترز)

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 قال سفير الفاتيكان في العراق، والذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس إلى البلاد هذا الأسبوع، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19 اليوم السبت لكن زيارة البابا ستمضي قدما.

 

وقال رئيس الأساقفة ميتجا ليسكوفار، الذي كان الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس المقبل ، لرويترز إنه هو والعديد من الموظفين الآخرين في السفارة في عزل ذاتي.

 

وقال ليسكوفار "هذا لن يؤثر على برنامج البابا، الذي يجري كما هو مخطط له".

 

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وقال الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا لأول مرة في ديسمبر إن هذه الزيارة ستتم إذا سمح وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.

 

وشهد العراق ارتفاعا في الآونة الأخيرة في إصابات كوفيد-19 ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.

 

 

 


فيروس كورونا

بابا الفاتيكان

العراق

بغداد

البابا فرانسيس

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