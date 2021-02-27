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دراسة استقصائية: 63% من الهنود يرفضون الحصول على لقاح كورونا بسبب ارتفاع سعره

السبت، 27 فبراير 2021 08:00 م
دراسة استقصائية: 63% من الهنود يرفضون الحصول على لقاح كورونا بسبب ارتفاع سعره لقاحات فيروس كورونا
كتب - محمود جلال

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كشفت دراسة استقصائية أجرتها مجلة LocalCircles عن أن 63% من الأشخاص الذين يخططون لأخذ لقاح فيروس كورونا في المرحلة التالية بدءًا من 1 مارس المقبل في المستشفيات الخاصة لن يدفعوا أكثر من 600 روبية هندية مقابل جرعتين من اللقاح، وفقًا من موقع thehealthsite.

63% غير مستعدين لدفع أكثر من 600 روبية للحصول على لقاح فيروس كورونا
63% غير مستعدين لدفع أكثر من 600 روبية للحصول على لقاح فيروس كورونا

وحاول الاستطلاع فهم التصور المبدئي لمقدار الأشخاص المستعدين لدفعه إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللقاح في المرحلة التالية، وفقًا للمسح، 17% من الأشخاص على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 روبية، و22 % على استعداد لدفع ما يصل إلى 300 روبية، وقال 24% إنهم سيدفعون ما يصل إلى 600 روبية، 16% قالوا "ما يصل إلى 1000 روبية".

وفقًا للنتائج كان 63 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على استعداد لأخذ لقاح الفيروس كورونا في المرحلة التالية في مستشفى خاص فقط إذا كان متاحًا تحت 600 روبية كرسوم إجمالية لجرعتين كما أشارت النتائج إلى أن 21% من المواطنين مستعدون لتلقي أفراد أسرهم المؤهلين التطعيم في مستشفى خاص بناءً على الدفع وكيفية تقدم التطعيم. 27 في المائة غير متأكدين حاليًا مما إذا كانوا يريدون اختيار هذا اللقاح من خلال نفس القناة.

جدير بالذكر أن شركة الأدوية  Zydus Cadila الهندية أن  لقاحها ضد فيروس كورونا ، "ZyCoV-D" ، ثبت أنه آمن ومُستجِب للمناعة في المرحلة الأولى / الثانية من التجارب السريرية ، وتسعى الشركة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لبدء المرحلة  الثالثه والنهائية.

 


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كورونا فيروس

الصحة

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