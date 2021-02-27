جامعة أسوان: الطالب المصاب بكورونا لا يعتبر راسبا.. ويحصد درجاته كاملة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن إدارة الجامعة توفر الرعاية الكاملة والتيسيرات المطلوبة لأداء الطلاب امتحانات ال الدراسى الأول، فى سهولة ويسر، مؤكداً أنه فى حالة تعرض الطالب للإصابة يتم تأجيل الامتحان له ويحسب له الغياب بعذر، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم قدرة الطالب على أداء امتحانات باقى المواد يمكنه أن يتقدم باعتذار كامل عن الفضل الدراسى الأول مع الاحتفاظ بدرجاتهم كاملة عند تأدية الامتحانات مرة أخرى.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة، أن هناك سيارة إسعاف مجهزة فى حالة ظهور إصابة على أى طالب ونقله إلى العزل بمستشفى أسوان الجامعى، وهناك استعداد كامل للتعامل مع أى طوارئ تحدث فيما يخص فيروس كورونا .

وانطلقت اليوم، السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة أسوان، داخل 18 كلية ومعهدين اثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل إدارة الجامعة والكليات لحماية الطلاب البالغ عددهم 28 ألف طالب وطالبة، من انتشار فيروس كورونا" .

وشدد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وذلك طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان وضعت خطة لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للطلاب بمختلف الكليات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات ونجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.



أثناء أداء الامتحانات



إجراءات التعقيم قبل الدخول للامتحانات



التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية



الطلاب



تعقيم طلاب الجامعة



جامعة أسوان



دخول الطلاب



رئيس جامعة أسوان خلال الجولة



رئيس جامعة أسوان