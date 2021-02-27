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انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة.. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 09:37 ص
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة.. فيديو وصور امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى - تصوير عمرو مصطفي

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انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 بجامعة القاهرة؛ وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.

 

 

وتبدأ الامتحانات فى اليوم الأول فى كليات: الآداب، ودار العلوم، والعلوم، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا للتربية، والهندسة، وطب بيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات والبحوث الإحصائية، والصيدلة، والتمريض، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.

وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، وأن عملية التصحيح ستتم إلكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.

ومن المقرر أن يجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،، جولة تفقدية للاطمئنان على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية فى الكليات وعلى بوابات الجامعة، والتزام الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة بالمرور على كبائن التعقيم الذاتى والكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستيفاء قاعات الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعى والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.

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قاعة امتحانات
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قاعة امتحان
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جامعة القاهرة

امتحانات الجامعات

امتحانات الفصل الدراسى الأول

قاعات الامتحانات

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