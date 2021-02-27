"النهضة الإخوانية" تؤجج الخلاف بين رئيس تونس والحكومة بمظاهرات فى الشارع

كتب عبد الوهاب الجندى

حشد راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة الإخوانى فى تونس، أنصارع فى العاصمة اليوم السبت، لاستعراض القوة التى من شأنها يؤجج خلافا بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء تسبب فى إصابة الحكومة بالشلل.

ويدعم حزب النهضة الإخوانى، بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشى رئيس الوزراء هشام المشيشى فى مواجهته مع رئيس البلاد قيس سعيد فيما يتعلق بتعديل وزاري.

وأجج الخلاف جدالا على مدى أشهر بين السلطة الرئاسة والحكومة والبرلمان، فى أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن أدت انتخابات 2019 إلى ظهور برلمان مشرذم بينما دفعت سعيد، المستقل، إلى سدة الرئاسة.