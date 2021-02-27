المشدد 7 و 10 سنوات لشقيقين قتلا عاملا في مشاجرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات لأحدهما، والمشدد 10 سنوات لآخر، لإدانتهما بقتل عامل إثر نشوب مشاجرة بينهم بدائرة مركز صان الحجر، وألزمته المصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من عام 2019 ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بشأن ما ورد في بلاغ من المدعو " عادل . ع . ع " 51 عاما عامل زراعي، ومقيم أحدي قري المركز ، بأنه حال نشوب مشاجرة بين شقيقه " أنور " و كل من " وصفي . إ . ال " 31 عاما سباك ، وشقيقه "محمد" 38 عاما عامل زراعي ومقيمان بذات الناحية، قام علي أثرها المتهم الأول بإلقاء حجارة على رأس شقيقه ، فيما قام الثاني بطعنه بسلاح أبيض " منجل" بالصدر محدثين إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الطب الشرعي .

عقب تقنين الإجراءات إنفاذا لأمر الضبط الصادر من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.