المشدد 6 و 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة راعي مواشي بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن المشدد 6 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بينهم سيدة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات والسلاح الناري، لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير ذكي ، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام 2018، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من " ع. ف . س" 28 عاما راعي مواشي، ومقيم بدائرة القسم، و " ن . م . س " 18 عاما ربة منزل ومقيمة عين شمس القاهرة ، و " ح . ع . س " 63 عاما راعي مواشي ومقيم وادي الملاك التل الكبير، و " س . ع . ن " 55 عاما راعي مواشي ومقيم القصاصين الجديدة الإسماعيلية، بتكوين تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة ونفاذا له ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثانية حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية ، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي سلاح ناري مسدس بداخله 6 طلقات لذات العيار ، و 3 هواتف محمولة وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي و ميزان رقمي حساس، وأثناء التوجه لمسكن المتهم لتفتيشه ، أبصرت الأجهزة الأمنية المتهمان الثالث والرابع حال قيامهما بوزن اسطوانتين دائريتين تحويان ذات المخدر على ميزان حساس ، وتفتيشهم والمسكن عثر على سلاحين ناريين فردي خرطوش و39 ميزان حساس .

تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة ، والمبلغ المالي حصيلة البيع والشراء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.