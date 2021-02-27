إعطاء مرضى كورونا أدوية سيولة الدم فور دخول المستشفى يقلل من المضاعفات

كتبت إيناس البنا

توصلت دراسة جديدة إلى أن إعطاء أدوية سيولة الدم للمرضى المصابين بـ كورونا أول 24 ساعة من دخول المستشفى يقلل من خطر الوفاة.

لاحظ الباحثون وفقًا لتقرير موقع "medicalnewstoday" انخفاضًا بنسبة 27٪ في خطر الوفاة لمدة 30 يومًا بين المرضى الذين عولجوا مع أدوية سيولة الدم.

يعد تخثر الدم المفرط سمة مميزة لبعض حالات كورونا الشديدة، ففي مايو 2020، فقد تم العثور على مثل هذه المستويات العالية من عوامل التخثر في دماء المرضى المصابين بـ كورونا الحاد.



مخففات الدم ومضاعفات كورونا

وقالت أستاذ امراض الدم البروفيسور بيفرلي هانت بالمعاهد الصحية الأمريكية: "نحن نعلم الآن أن هؤلاء المرضى لديهم دم لزج بشكل لا يصدق، هذا الالتصاق يسبب لهم تجلط الأوردة العميقة، وبالطبع، إذا كنت مصابًا بتجلط الأوردة العميقة ، فيمكن أن تنفصل أجزاء منه وتنتقل عبر جسمك وتمنع بعض تدفق الدم إلى الرئتين .

توصي المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) بأن يتلقى كل من يدخل المستشفى لتلقي علاج كورونا، باستثناء الحوامل ، مضادات التخثر الوقائية.

في الآونة الأخيرة، نشر فريق من الباحثين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانات من دراسة جماعية قائمة على الملاحظة، ووجدوا أن العلاج المضاد للتخثر كان مرتبطًا بعدد أقل بكثير من الوفيات بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا.

كتب الباحثون: "تقدم نتائجنا أدلة قوية في العالم الواقعي لدعم الإرشادات التي توصي باستخدام منع تخثر الدم الوقائي كعلاج أولي للمرضى المصابين بـ كوروناعند دخول المستشفى".

بيانات المرضى

قام الفريق بتحليل بيانات السجلات الصحية الإلكترونية من قدامى المحاربين المسجلين في وزارة شئون المحاربين القدامى الأمريكية الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع فيروس كورونا بين 1 مارس و31 يوليو 2020.

جمعوا معلومات من 4297 من المحاربين القدامى الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا إما قبل 14 يومًا من الدخول أو خلال 14 يومًا من الإقامة في المستشفى.

تم استبعاد الأشخاص من الدراسة إذا كانوا قد استخدموا مضادات التخثر - الأدوية التي تمنع تخثر الدم المفرط - في الثلاثين يومًا التي سبقت القبول فى المستشفى، كما تم استبعاد الأشخاص أيضًا إذا كانوا ينزفون بنشاط أو يعانون من فقر الدم الحاد.

كان متوسط ​​العمر 68 عامًا، وكان معظم المرضى رجالًا يعيشون في بيئات حضرية في الجنوب، ومن بين المرضى، كان 45.1٪ من السود غير اللاتينيين، و37.3٪ من البيض غير اللاتينيين، و 11.8٪ من ذوي الأصول الإسبانية.

ومن بين 4297 مريضًا في الدراسة، تلقى 3627 مريضًا، أو 84.4٪، أدوية وقائية لمنع تخثر الدم خلال 24 ساعة من دخول المستشفى، ويستخدم هذا الدواء لمنع تجلط الدم في الأوردة أو الجلطات الدموية الوريدية.

تلقى حوالي 30.2٪ من المرضى الهيبارين تحت الجلد، وهو دواء يمنع تكوّن جلطات الدم، وتلقى 69.1٪ من المرضى مُميِّعًا للدم يُدعى إينوكسابارين.

كان معدل الوفيات لمدة 30 يومًا أقل بين المرضى الذين تلقوا أدوية وقائية لمنع تخثر الدم من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وذكر التقرير، أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، وبدون نتائج تجربة سريرية عشوائية، من الصعب تأكيد ما إذا كان العلاج المضاد للتجلط فعالاً أو ما إذا كان متغيرًا آخر، مثل خاصية المريض أو علاج آخر، يمكن أن يؤثر على النتائج.