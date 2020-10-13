العلماء يحددون عوامل تساهم فى فرط تخثر الدم لدى مرضى كورونا الشديد

كتبت إيناس البنا

يعتبر فيروس CoV ‐ 2 فريدًا وله فترة حضانة طويلة نسبيًا، مقارنة بباقى الأنواع الأخرى من الفيروسات التاجية، وظهر مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) الناجم عن SARS-CoV-2 في ووهان ، الصين ، وتطور الآن إلى أن أصبح جائحة بنسب غير مسبوقة، مما تسبب في معدلات مرضية ووفيات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وبصرف النظر عن قدرته على التسبب في فشل تنفسي حاد ، فإن هذا الفيروس قادر أيضًا على إحداث اضطرابات عديدة بالجسم، وهي مشكلة كبيرة في المرضى الذين يعانون من مرض معتدل وشديد، حيث يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى فرط تخثر الدم وتجلط الدم داخل الأوعية (DIC) ، مما يتسبب في فشل الأعضاء ومضاعفات القلب والكلى والسكتة الدماغية.



تأثير كورونا على تخثر الدم

في الأسابيع الأخيرة ، ظهرت اضطرابات تخثر الدم كواحدة من المضاعفات الرئيسية لمرضى COVID-19 الحاد، ومن اللافت للنظر أن أكثر من 70٪ من الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 تُعزى إلى المضاعفات المتعلقة بالتخثر ، بما في ذلك الانصمام الرئوي، وفشل الأعضاء المتعددة ، والسكتات الدماغية ، والتي أكدها تشريح الجثة.

في دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ساوث كارولينا ، وجامعة ولاية بنسلفانيا ، ومعهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث ، شانديغار ، الهند ، استكشفوا الآليات المحتملة لاضطراب التخثر ، مع التركيز على الدور المرتبط بنقص الأكسجة. تنشيط عوامل التخثر. عاصفة السيتوكين ، وتفعيل العدلات ، وإطلاق المصائد خارج الخلية العدلات. تم نشر هذه الدراسة في مجلة Reviews in Medical Virology.

في هذه الدراسة ، استعرض الباحثون بإيجاز كيف تؤثر الأمراض متعددة العوامل والاستجابات الجزيئية على نظام التخثر ونظام التحلل الفبرين في مرضى COVID-19.

تؤدي عاصفة السيتوكين إلى استجابات التهابية مدمرة في حالات COVID-19 الشديدة

تستمر عدوى CoV 2 النموذجية لمدة 20 يومًا تقريبًا، وتظهر العدوى الأولية مجموعة من الأعراض السريرية تتراوح بين التهاب الحلق ، والسعال الجاف ، والحمى ، والألم العضلي ، وأعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان ، وفقدان الشهية ، والإسهال، بينما يعاني بعض المرضى المصابين أيضًا من فقدان مؤقت في حاسة الشم والتذوق.

مع تقدم العدوى إلى الأسبوع الثاني أو الثالث ، يظهر على المرضى علامات صعوبة في التنفس ، ومجموعة من العلامات الدموية بما في ذلك قلة اللمفاويات والعدلات ، وتشوهات التخثر مثل الانسداد الرئوي ، وسماكة الدم ، ونادرًا ، بعض الأعراض العصبية.

يمكن للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الحاد تطوير حالة تعرف باسم "عاصفة السيتوكين" ، حيث تؤدي السيتوكينات ، التي تطلقها الخلايا الوحيدة والخلايا الليمفاوية والضامة السنخية التي تتلامس مع الفيروس ، إلى استجابات التهابية مدمرة.

يؤدي تلف الكبد والزيادة التي يسببها الفيروس مع عاصفة السيتوكين إلى تغيير عوامل تخثر الدم، ويُظهر المرضى المصابون بعدوى قاتلة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وإصابة عضلة القلب والسكتة الدماغية وتلف وظائف الأعضاء المتعددة خلال المراحل الأخيرة من العدوى.

وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ، فإن الفيروس يدخل ويرتبط بمستقبلاته ، ثم يربط نفسه بالجهاز التنفسي العلوي وأنسجة الرئة، ويؤدي الالتهاب وحالات نقص الأكسجة الناتجة عن العدوى إلى إفراز مواد تجذب المزيد من الخلايا الليمفاوية إلى الرئتين، مما يؤدي إلى عملية التخثر. ينتج عن هذا تحريض عملية تخثر الدم ، والتي تسبب فشل متعدد الأعضاء.

يعتقد الباحثون أن علاج الأعراض باستخدام العلاجات المضادة للالتهابات والمراقبة الدقيقة لتعداد الصفائح الدموية ومستويات D-dimer و fibrinogen قد تساعد في تخفيف آثار عاصفة السيتوكين وتشخيص PE مبكرًا في مرضى COVID-19 أيضًا ، يمكن أن يساعد استخدام مرشحات مضادة للفيروسات مثل remdesivir و hydroxychloroquine التي تستهدف دخول الفيروس وتكاثره في تسريع أوقات الشفاء وخفض معدلات الوفيات.

يأمل الفريق في أن تساعد الدراسات المستقبلية في تحسين فهم المسارات المختلفة التي تساهم في تكوين الجلطة في المرضى المصابين بالسارس ‐ CoV 2.