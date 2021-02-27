أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 27-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البورى بجميع أصنافه 32-50 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البلطي الاسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع بجميع أحجامه 16-20 جنيها للكيلو.

وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

و سجلت الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.