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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

السبت، 27 فبراير 2021 11:47 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 27-2-2021  استقرارا  وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البورى  بجميع أصنافه 32-50 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البلطي الاسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع بجميع أحجامه 16-20 جنيها للكيلو. 
 
وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو. 
 
و سجلت الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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