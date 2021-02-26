تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة 26-2-2021

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة، 26-2-2021، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال زكى محمود، صاحب محل أسماك، إنه بالرغم تقلبات الطقس، إلا أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا، حيث يتراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، بينما سجل البلطى المزارع بجميع أحجامه 16-20 جنيها للكيلو.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار البورى بجميع أصنافه تتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.