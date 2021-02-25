اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها

الخميس، 25 فبراير 2021 12:39 م
أسعار الأسماك بسوق العبور.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها أسماك -أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 25-2-2021  استقرارا فى السوق المحلى، وسجل البلطى سعر الكيلو 17-37  جنيها، وبالنسبة للبلطي المزارع بجميع أحجامه فيتراوح بين 16-20  جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار البورى 32_50 جنيها للكيلو بجميع أحجامه، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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