7 شروط مهمة للتقدم لمسابقة الأم المثالية العام الجارى.. تعرف عليها

من جانبه، أوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، أن التقدم للمشاركة في مسابقة الأم المثالية بقنا 57 متسابقة وقع الاختيار على 14 منهن، بينهن أم بديلة قامت برعاية أبناء أم غيرها، وأم تعمل في مؤسسات تطوعية.





ومن شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية:

1. ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

2. ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" بحد أقصى 5 أبناء.

3. أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

4. التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان.

5. تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

6. إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.

7. تعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.