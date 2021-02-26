وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان ميناء الصيد بالطور ومصنع الثلج

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج بمدينة طور سيناء والتقوا بالصيادين واستمعوا لمطالبهم.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن ميناء الصيد البحرى بالطور تم إدراجه بخطة التنمية الاقتصادية فى عام 2015، وتقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة على مراحل تم الانتهاء من أول مرحلة وهي الرصيف البحري بطول 230 م لاستيعاب ضعف المراكب الحالية ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 م2 ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100 م2 وتطوير شبكة مرافق (مياه ــ صرف صحي ــ اتصالات وسنترال ــ كهرباء ــ منظومة مراقبة) وجاري العمل بالمرحلة الثانية وتتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، رفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش وإنشاء ورش جديدة إنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 م2 بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة يرأس وفدا من قيادات الوزارة خلال زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة وحل مشاكل أهالي سيناء هذا ويختتم القصير زيارته غدا بتفقد بعض المشروعات الزراعية بمدينة نويبع.