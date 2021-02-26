اليوم السابع
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وزير الآثار: 40 مليون جنيه تكلفة مشروع خفض المياه بمعبد الأوزريون بأبيدوس

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:37 م
وزير الآثار: 40 مليون جنيه تكلفة مشروع خفض المياه بمعبد الأوزريون بأبيدوس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
سوهاج محمود مقبول

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أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الوزارة بمحافظة سوهاج وأن مشروع خفض المياه بمعبد الأوزريون بمنطقة آثار أبيدوس بمحافظة سوهاج كلف حوالي 40 مليون جنيه.
 
جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة سوهاج، لافتتاح مشروعين تم تطوير الخدمات بهما بمنطقتي الشيخ حمد التابعة لمركز سوهاج، ومنطقة الحواويش الأثرية التابعة لمركز أخميم شرق سوهاج، كما تشمل الزيارة افتتاح تطوير مقابر الجبل الشرقي بقرية الحواويش.
 
وأعلنت منطقة أثار أبيدوس الأماكن المتاحة للزيارة، موضحة أن مبنى الأوزريون ومقبرة الملك سنوسرت الثالث ومنطقة أم القعاب مغلقة للزيارة ويتم فتحها فقط بعد موافقة السلطة المختصة بوزارة السياحة والآثار ودفع الرسوم المقررة بالوزارة.
 
وناشدت آثار أبيدوس الزوار بعدم لمس الجدران والجلوس على قواعد الأعمدة والتدخين والتصوير بالفلاش وتناول الأطعمة واستخدام أي أدوات موسيقية أو كرة قدم وغيرها داخل المعابد الأثرية بالمنطقة.
 
والأوزريون عبارة عن قبر رمزي للمعبود أوزريس ويقع في الجهة الغربية من معبد الملك سيتي الأول ويمكنك الوصول إليه بعد نهاية الدرج الصاعد من الممر الغربي من المعبد سالف الذكر، ويتكون من عشرة دعامات من حجر الجيرانيت الوردي وكان له سقف مقبي لم يتبقَ منه سوى جزء صغير في الجهة الشمالية الشرقية، ويتواجد نقوش غائرة في حائطه الشرقي توضح الملك مرنبتاح في حضرة بعض المعبودات، وهناك حجرات صغيرة في الجهة الشمالية والجنوبية، أما غرفة الدفن الرمزية فموجودة بالجزء الشرقي منه.
 
وأما المياه الموجودة بداخله هي جزء لا يتجزأ من البناء الغامض، وهو بناء فريد من نوعه في آثار مصر القديمة.

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