ورشة عمل استخدام برنامج الأندنوت للتنسيق المتقدم للأبحاث العملية بجامعة القناة غدًا

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ورشة العمل العشرين التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز غدًا السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين الثامن: "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحه كورونا" والذي يقام إلكترونيًا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 إبريل المقبل.

ويقام مؤتمر شباب الباحثين الثامن تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.

تقام الورشة تحت عنوان "استخدام برنامج الأندنوت للتنسيق المتقدم للأبحاث والرسائل العلمية، ويحاضر بها الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة قناة السويس والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في مجال التحول الرقمي.