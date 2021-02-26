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واس: الملك سلمان يجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:09 ص
واس: الملك سلمان يجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين
كتب وكالات

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الأمريكى خلال الاتصال، على عمق العلاقة التى تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيرانى فى المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين فى هذا الصدد الرئيس الأمريكى على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأمريكى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار فى اليمن، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسى شامل فى اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

 


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