موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 26-2-2021

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 26-2-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان مصلحة الضرائب عمل مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة يومي الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 فبراير الجاري، وإعلان الدولة المصرية نجاحها في غضون سنوات قليلة في مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة سكنية.

أسعار الذهب تراجعت أسعار تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة 6 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 776 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلى 1760 دولار وهو أدنى سعر للمعدن النفيس عالمياً منذ 4 أشهر تقريباً.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 776 جنيها

عيار 18 يسجل 665 جنيها

عيار 24 يسجل 886 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها

اونصة الذهب 1760 دولار

مصلحة الضرائب تقرر مد عمل عدد من المأموريات يومى الجمعة والسبت أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكبار مهن حرة يومى الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 فبراير الجارى، حتى يمكنها استيعاب ضغط العمل خلال تقديم الأشخاص الطبيعيين إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية تيسيرًا على ممولى هذه المراكز الثلاث. أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكبار مهن حرة يومى الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 فبراير الجارى، حتى يمكنها استيعاب ضغط العمل خلال تقديم الأشخاص الطبيعيين إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية تيسيرًا على ممولى هذه المراكز الثلاث.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير حتى 31 مارس، وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة.

الحكومة تعلن توصيل الغاز إلى أكثر من 12 مليون وحدة سكنية أكدت الحكومة، أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة فى مصر صار واقعاً بفعل التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بكافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتى التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر. أكدت الحكومة، أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة فى مصر صار واقعاً بفعل التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بكافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتى التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الدولة المصرية نجحت فى غضون سنوات قليلة فى مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة سكنية، علاوة على إطلاق مشروع قومى للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود إضافة إلى تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلى استخدام الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأنظف بيئياً، مشيراً إلى أن كافة هذه الجهود تخدم مساعى الدولة لخلق قيمة مضافة للغاز الطبيعى فى المجال البيئى وخفض الانبعاثات، كما أكد أن التوسع الكبير فى استخدام الغاز الطبيعى يأتى فى ظل تنفيذ إستراتيجية ناجحة للاسراع بتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى والتى حققت اكتفاءاً ذاتيا ًمن هذا المورد.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.09% خلال جلسات الأسبوع المنتهى رتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة. رتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

1831 منشأة فندقية وسياحية حصلوا على الشهادة الصحية للتشغيل أكد مصدر مسئول بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية، أن عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة الصحية بلغ 712 فندقا من إجمالى 1200 منشأة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد الفنادق العائمة 84 فندقا ، بينما بلغ عدد المنشآت السياحية 1035 منشأة من إجمالي 1300 منشأة. أكد مصدر مسئول بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية، أن عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة الصحية بلغ 712 فندقا من إجمالى 1200 منشأة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد الفنادق العائمة 84 فندقا ، بينما بلغ عدد المنشآت السياحية 1035 منشأة من إجمالي 1300 منشأة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن المنشآت الفندقية والسياحية حصلوا على الشهادة الصحية بعد اجتيازهم اختبار الضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة بالتنسيق مع الحكومة، والمنظمة العالمية للصحة وكذا الالتزام بتطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي.

تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار وخام برنت يسجل 66.02 دولار نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب لـ الدولار الأمريكي ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح. نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب لـ الدولار الأمريكي ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا أو ما يعادل 1.5 %إلى 62.57 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها أمس الخميس، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 86 سنتا أو ما يعادل 1.3 % إلى 66.02 دولار للبرميل بعد أن خسرت 16 سنتا أمس الخميس.

أسهم أوروبا تهوى 1.5 % مع تصاعد عمليات بيع السندات هوت الأسهم الأوروبية 1.5 % اليوم الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، إذ أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر. هوت الأسهم الأوروبية 1.5 % اليوم الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، إذ أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر.

والمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أداء في يوم واحد هذا الشهر.