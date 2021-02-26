اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:39 م
أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة 6 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 776 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلى 1760 دولار وهو أدنى سعر للمعدن النفيس عالمياً منذ 4 أشهر تقريباً.
 

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 يسجل 776 جنيها

عيار 18 يسجل 665 جنيها

عيار 24 يسجل 886 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها

اونصة الذهب 1760 دولار
 
الأسهم الأوروبية انخفضت أيضا حيث طغى ارتفاع عوائد السندات وتقلبات الأسواق الأمريكية على التفاؤل حيال تعاف اقتصاد منطقة اليورو، في حين ألقت نتائج ضعيفة من ستاندرد تشارترد وأنهيزر-بوش بظلالها.
 
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد صعود وصل إلى 0.5 بالمئة، حيث تأثرت قطاعات الأسهم الرئيسية سلبا من جراء قفزة في عوائد سندات منطقة اليورو والولايات المتحدة، بفعل توقعات لارتفاع معدلات التضخم.
 
وزادت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير ، مدعومة بحالة من التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات وفي أوساط المستهلكين، مما عزز توقعات التضخم التي أخذت تغذي عوائد السندات خلال الأسابيع الأخيرة.
 
وقال المحللون في بنك رابو "القلق من تجدد التضخم تعزز، بدليلا لصعود الحاد والمطرد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والرواج الناشئ لأدوات التحوط من التضخم مثل السلع الأولية."

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