اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مسؤول صينى: الاقتصاد قد ينمو 8-9% خلال2021 فى ظل ظروف اعتيادية

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:30 ص
مسؤول صينى: الاقتصاد قد ينمو 8-9% خلال2021 فى ظل ظروف اعتيادية بنك الشعب الصيني
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ليو شي جين ،مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالى للبلاد قد ينمو 8-9 % فى 2021 في ظل "ظروف اعتيادية" وبما يزيد عن 15 % على أساس سنوى فى الربع الأول.
 
وقال ليو، إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة "نمو مرتفع"، ونما اقتصاد الصين 2.3 % في العام الماضى فى ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
 
وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت، أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو خمسة بالمئة، فإن هذه لن تكون نتيجة "سيئة".

اقتصاد الصين

الصين

نمو الاقتصاد الصينى

الناتج المحلى الصينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة