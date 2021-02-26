صحيفة أسبانية تؤكد احتياج أوروبا 11 مليون طبيب بحلول 2030 بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا كونيستا" الإسبانية، إن أوروبا تحتاج إلى الأطباء والممرضات والصيادلة والعاملين فى مجال الرعاية الصحية، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث إنها ستحتاج إلى 11 مليون طبيب بحلول 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقرير أصدره مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية JRC، فقد يبلغ عمر خُمس سكان الاتحاد الأوروبي (EU) حاليًا أكثر من 65 عامًا. ويبلغ متوسط ​​العمر المتوقع لكبار السن 20 عامًا ، ولكن نصف هذا الوقت يقضي في حالة صحية سيئة ، وهو ما يجعل اوروبا تصل الى مرحلة الشيخوخة بسرعة أكبر، ولذلك فهى ستحتاج إلى ما مجموعه 11 مليونًا من الآن وحتى عام 2030 ، مقسمة على النحو التالي:

3.9 مليون لملء الوظائف الشاغرة للمهنيين الصحيين (الأطباء والممرضات والأطباء البيطريين)، 3.2 مليون متخصص في الرعاية الصحية "مرتبطون" (الصيدلة أو فنيو التمريض ، على سبيل المثال)، 3.8 مليون وظيفة رعاية طويلة الأجل.

وأكدت الصحيفة أنه توجد بالفعل دلائل ملموسة في الأرجنتين على هذا الهدف: منذ أيام نُشر بحث عن أطباء إكلينيكيين وأطباء عيون وأخصائيي علاج طبيعي للعمل في ألمانيا ، والجديد فيما يتعلق بالتعيينات السابقة هو أن المتطلبات موضحة: "مع أو بدون أوروبي جواز سفر."

يتمثل التحدي الرئيسي المتمثل في زيادة عدد كبار السن في قطاع الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي في الطلب المتزايد على علاجات الأمراض المزمنة.

وفي الوقت نفسه ، يواجه قطاع الرعاية طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي عددًا متزايدًا من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية.