محمد بن راشد عن "طواف الإمارات": الوحيد فى الشرق الأوسط بمشاركة 20 فريق عالمى

ريهام عبد الله

تابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، "طواف الإمارات"، مشيرا إلى أنه السباق الوحيد فى الشرق الأوسط بمشاركة 20 فريق عالمى، قائلا: "من الرويس والمرفأ لواحات العين لجبال الفجيرة ورأس الخيمة مرورا بالمعشوقة دبي وأم القيوين .. 1045 كم في بلادي الجميلة .. 1045 كم لطواف أجمل بلد في العالم".

وقال بن راشد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أثناء متابعة "طواف الإمارات" ..السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط بمشاركة 20 فريق عالمي .. من الرويس والمرفأ لواحات العين لجبال الفجيرة ورأس الخيمة مرورا بالمعشوقة دبي وأم القيوين .. 1045 كم في بلادي الجميلة .. 1045 كم لطواف أجمل بلد في العالم".



محمد بن راشد

وفى سياق آخر، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، قد كرما فريق عمل مسبار الأمل، بعد نجاح المسبار فى مهمته والوصول لمدار كوكب المريخ، وقال حاكم دبى: "فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات، وأثبتوا أنهم على قدر الرهان، وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية، لهم كل التقدير".

وقال حاكم دبى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان .. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير".

وتابع: "دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات .. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها .. هم سر تفوق دولتنا .. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة .. يعمل بروح واحدة .. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى".