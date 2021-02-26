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مبادرة حياة كريمة تحول قرية "الأشراف" بأسوان إلى جنة على الأرض.. فيديو

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:50 م
مبادرة حياة كريمة تحول قرية "الأشراف" بأسوان إلى جنة على الأرض.. فيديو حياة كريمة
أسوان - منة الله حمدى - عبد الله صلاح

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"الحياة جنة".. هكذا وصف أهالى قرية الأشراف التابعة لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، حالهم بعد نجاح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تحويل واقع حياتهم إلى الأفضل.

"اليوم السابع" انتقل إلى قرية الأشراف أقصى جنوب مصر بمحافظة أسوان، ليستمع إلى آراء سكان المنطقة وكيف نجحت المبادرة الرئاسية فى تحويل حياتهم من قرى أكثر فقرا إلى حياة كريمة.

وقالت نادية أحمد، أحد أهالى القرية، إن القرية أصبحت جميلة للغاية، وتغير حالها وكل شيئ فيها أصبح جميل، مضيفة أن حياة كريمة طورت المكان وأصبح هناك مساحات خضراء كبيرة يلعب فيها الأطفال بأمان بعيدا عن الأتربة ولدغات العقارب والثعابين التى كانت موجودة قبل ذلك.

وأكد خالد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لقرى وادى الصعايدة، أن أعمال التطوير شملت كل شيئ بقرية الأشراف، موضحا بأنه تم رفع كفاءة المدرسة بالقرية بعد أن تم تطويرها ودهان جدرانها وتغيير المرافق فيها وتوفير مستلزمات الدراسة المطلوبة.

 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لقرى وادى الصعايدة، بأنه تم تطوير 51 وحدة سكنية بالقرية وتوفير كافة مستلزمات المعيشة لها بجانب دعم القرية بمشروع الصرف الصحى ووصلات مياه الشرب وتحسينها لخدمة سكان المكان، علاوة على تطوير الوحدة الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لخدمة صحة الأهالى.


حياة كريمة

قرية الاشراف

وادى الصعايدة

اسوان

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