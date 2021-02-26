اليوم السابع
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غلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية بكفر الدوار والنوبارية

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:46 م
غلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية بكفر الدوار والنوبارية اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية، وأسفر المرور عن غلق وتشميع 3 مراكز عبارة عن 2 مقر بمنطقة الحدايق بكفر الدوار وآخر بالنوبارية.

 

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م  للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


الدروس الخصوصيه

البحيره

التعليم

مركز دروس خصوصيه

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