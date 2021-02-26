ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه بمركز منيا القمح في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت إدارة تموين منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة برئاسة علي عبد المحسن مدير الإدارة، وكرولس عبد الملك رئيس الرقابة التموينية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ55 شيكارة دقيق بلدي مدعم على طريق قريتي سنيطة أبو طواله قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بإجمالي 2 طن و750 كيلو دقيق مدعم و تسليمها إلى مركز الشرطة وتحرير المحضر رقم 981 جنح ا د ط ضد صاحب السياره لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.