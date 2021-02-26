ضبط كمية من الأقمشة مهربة جمركيا داخل مخزن في السلام

كتب عبد الرحمن سيد_عبد الله محمود

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على صاحب مخزن بداخله كميات من الأقمشة المهربة جمركيا بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من الأقمشة وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ) بحوزة (صاحب مخزن أقمشة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته أقمشة مستوردة مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ، بقصد طرحها بالاسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.