ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر فى عدد من الصيدليات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

وجهت مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بدمياط الدكتورة جيهان الديب بإعداد خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة، وتم تشكيل لجان للتفتيش الصيدلى تحت إشراف مدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتور فاطمة رشاد ومفتشى إدارة الصيدلة لتنفيذ الخطة والعمل على مدار اليوم وأيام الإجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين فى المنشآت الصيدلية، وكذلك الاشتراك مع مباحث التموين بقيادة الرائد أحمد عبد الباقى وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والجودة.

وأسفرت الحملات عن الآتى:

تم ضبط عدد 20000 قرص، 800 زجاجة أدوية، 2500 أمبول، خيوط جراحية، 100 زجاجة محلول، كما تم ضبط 500 قرص تحتوى على مادة البريجابالين جدول ثالث مخدرات بدون فواتير، تم ضبط 3000 قرص و100 أمبول وعدد كبير من المستلزمات منتهية الصلاحية .

تم ضبط أدوية مهربة غير مسجلة 15 ألف قرص و500 عبوة أكياس جل، تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير الجدول الأول والثانى 700 قرص و50 أمبول، كما تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى 26 ألف قرص، تم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية 1000 قرص.

كما تم ضبط أصناف مواصفات قياسية صدر بشأنها منشور من هيئة الدواء المصرية، تم ضبط أدوية عينات مجانية معدة للبيع، وتم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول أو ثانى، وتم تحرير محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، تم تنفيذ الغلق الإدارى لعدد من الصيدليات لإدارتها بدون صيدلى مدير مسئول، وتم عمل المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.