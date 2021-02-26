اليوم السابع
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"رى الغربية" يؤكد تبطين 58 كم من الترع ضمن المشروع القومى

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:22 ص
"رى الغربية" يؤكد تبطين 58 كم من الترع ضمن المشروع القومى تبطين الترع - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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كشف المهندس عادل عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية، عن تفاصيل ما تم إنجازه حتى الآن من أعمال تبطين للترع بنطاق المحافظة، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع للحفاظ على المياه، حيث يبلغ عدد الترع بنطاق المحافظة 58 ترعة، ويبلغ عدد العمليات الجارية 15 عملية .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي أطوال الترع الجارى العمل بها 213.7 كم، بقيمة 878.95 مليون جنيه.

وأضاف "عبد القادر"، أنه تم تنفيذ تبطين 58 كم حتى الآن، مضيفا أن الترع التى تم الانتهاء منها 8 ترع بطول 18.33كم، وهي وصلة سحيم – وصلة تطاي – ميت الحارون – العشرين- الوريطي – أم ربيعه – جنابية دسوق – الحيار.

وأوضح المهندس عادل عبد القادر أنه تم طرح 10 ترع بطول 38,93كم وجارى البدء فيها بتكلفة 142,43مليون جنيه.

 

 

 


محافظه الغربيه

رى الغربيه

تبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

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