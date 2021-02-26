روشتة للحفاظ على صحة الكبد ومحظورات يجب الابتعاد عنها

كتبت هند عادل

صحة الكبد مهمة للغاية لصحة الجسم بشكل عام، وهناك بعض الأطعمة مفيدة للكبد والبعض الآخر سامة ويجب أيضًا مراقبة ما تأكله أو تشربه حتى يكون لديك كبد صحي، وإليك قائمة بما هو جيد لكبدك وما هو يمثل خطر على صحته.

ووفقا لتقرير لموقع time now news الكبد هو أحد أعضائنا الأساسية التي لها وظائف عديدة في الجسم ، بما في ذلك تكوين البروتينات وعوامل تخثر الدم، وتصنيع الدهون الثلاثية والكوليسترول ، وتخليق الجليكوجين ، وإنتاج الصفراء من بين الأعضاء الداخلية التي نحملها ، يعد الكبد أكبر عضو داخلي.

وظائف الكبد المتعددة:



صنع البروتينات المسئولة عن تكوين عوامل تخثر الدم.

تصنيع الألبومين المطلوب للحفاظ على السوائل داخل نظام الدوران.

تصنيع الكولسترول والدهون الثلاثية.

انتاج الكربوهيدرات.

تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين يمكن تخزينه في الكبد وخلايا العضلات.

صنع الصفراء التي تساعد في هضم الطعام.

إزالة السموم من الجسم عن طريق تحويل الأمونيا (منتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي) في الجسم إلى اليوريا التي تفرز في البول عن طريق الكلى.

تفكيك الأدوية والعقاقير بما في ذلك الكحول.

تكسير الأنسولين والهرمونات الأخرى في الجسم.

تخزين الفيتامينات والمواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم كوحدات بناء مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء وفيتامين أ للرؤية وفيتامين د لامتصاص الكالسيوم وفيتامين ك لمساعدة الدم على التجلط بشكل صحيح، لذلك من الضروري جدًا أن نحمي هذا العضو الحيوي من العدوى والإصابات والسموم والندبات والسرطان وما إلى ذلك.

ما هو مرض الكبد الدهني؟



هناك نوعان رئيسيان من أمراض الكبد الدهنية:

يسببها الكحول ومرض الكبد الدهني غير الكحولي

يتم تشخيص مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الخمول والذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي المعالجة.

ما هي الأطعمة الجيدة والسيئة لمرض الكبد الدهني؟



تجنب تناول الاتى :



1.الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

2.الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح.

3.الأطعمة المقلية بما في ذلك الوجبات السريعة أو وجبات المطاعم.

4.المحار النيء أو غير المطبوخ جيدًا.

5.الكحول .

6.الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة عادةً ما يعني اللون الأبيض أن الدقيق معالج بدرجة عالية ، مما قد يرفع نسبة السكر في الدم أكثر من الحبوب الكاملة بسبب نقص الألياف لحوم البقر واللحوم الجاهزة غنية بالمشبعة.

7.تجنب الأطعمة السكرية مثل الحلوى والبسكويت والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة وإلا ستضيف إلى تراكم الدهون في الكبد.

غذاء جيد لمرضى الكبد الدهني:



1.تناول وجبة متوازنة تحتوي على الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم والفاصوليا والحليب والزيت.

2.تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف لأنها تساعد الكبد على العمل في المستوى الأمثل تحتوي الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة والأرز والحبوب على كمية جيدة من الألياف.

3.القهوة تقلل من كمية إنزيمات الكبد غير الطبيعية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.

4.شرب الكثير من الماء يمنع الجفاف ويساعد الكبد على العمل بشكل أفضل.

5.يمكن أن يساعد الخضر مثل البروكلي والسبانخ واللفت في إنقاص الوزن بشكل عام ، مما يساعد على منع تراكم الدهون في الكبد.

6.الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة والسلمون المرقط غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد على تقليل الالتهاب.

7.تمنح الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان طاقة جسمك.

8.الأفوكادو غني بالألياف والدهون الصحية يحتوي أيضًا على مواد كيميائية قد تبطئ تلف الكبد.

9.الجوز والحليب وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون والثوم والشاي الأخضر.