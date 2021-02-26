اليوم السابع
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رئيس مدينة بورفؤاد يوجه برفع كفاءة المقابر

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:33 ص
رئيس مدينة بورفؤاد يوجه برفع كفاءة المقابر اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد
بورسعيد - محمد عزام

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وجه اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، الإدارات المعنية، اليوم الجمعة، برفع كفاءة مقابر المدينة، مشيرا خلال تفقده المقابر للوقوف على الوضع الحالي لها، إلى إدارتي تحسين البيئة والحدائق سيجريان أعمال تقليم الأشجار وإزالة "الهيش"، ورفع جميع المخلفات، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات إدارة النقل الميكانيكي، كما سيتم وضع عدد من المقاعد لمساعدة كبار السن والمترددين على المقابر.

وأكد أنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة خلال المواعيد المقررة، مشيرا إلى أن رفع كفاءة وتطوير المقابر يأتي ضمن أولوياته، وذلك ضمن خطة تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، للوصول إلى مرحلة متقدمة من الرضا لديهم.


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