اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:14 ص
تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021، استقراراً فى السوق المحلي، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية . 
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن فى المزرعة يتراوح بيت 21-22 جنيها للكيلو فى حين يتراوح السعر للمستهلك بين 25 - 28 جنيها للكيلو. 
 
وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع إلى أن  سعر الدواجن البلدى يترواح بين 30-31 جنيها للكيلو في المزرعة بينما سعر المستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، استقر  سعر البيض  بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة. 
 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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