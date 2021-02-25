استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 26-28 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقر سعر الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021، مسجلا 26-28 جنيها للكيلو بالنسبة للدواجن المزارع .

وتراوحت سعر الدواجن البلدى يترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، استقر سعر البيض بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة.

وكان الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، أكد فيه أن اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن المجمدة وأجزائها ومصنعاتها، عقد بحضور كل الجهات المختصة بالدواجن.

وأوضح الاتحاد، أن اللجنة ناقشت الموقف الحالى لصناعة الدواجن والخسائر التى يتكبدها المنتجين والمربين، وتأثير الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة المعروضة بالسوق على المنتج المحلي، ومستقبل الصناعة الوطنية فى حال استمرار دخولها البلاد، وما يسببه زيادة المعروض من اللحوم البيضاء فى توقف المربين من الإقدام على الدخول فى دورات إنتاجية جديدة للتربية خوفا من الخسائر التى يتعرض لها المربى واستنزاف طاقتهم فى خسائر لا نهاية لها.

وأكدت اللجنة أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع فى إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتى تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.