بوابة مصر الرقمية تصل إلى مليون و300 ألف مستخدم

ماجد تمراز

سهلت بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، التعاملات الحكومية على المواطن المصري، ومنذ أن تم فتحها وحتى الآن، أصبح لديها ملايين المستخدمين، وبالتحديد مليون و300 ألف مستخدم، كما أن هناك العديد من الملاحظات التي تم إرسالها من قبل المستخدمين وجاري العمل عليها.

ولعل أبرز شكوى وصلت للقائمين على المشروع، كانت عن إغلاق الموقع في تمام الساعة 10 مساءا، كما تم تغيير عرض الخدمات، لكي تصل للمواطنين بسهولة. وتم إتاحة جميع الخدمات الخاصة بالتموين إلى البواية، وسيتم إضافة 19 خدمة خلال شهر مارس، منهم خدمتين للمرور وآخرين للتموين، وشهادات الميلاد والوفاة وخلال 2023 المستهدف توفير 550 خدمة.