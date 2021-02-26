اليوم السابع
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انقطاع المياه غدا عن زهراء مدينة نصر و4 مناطق أخرى 10 ساعات

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 ص
انقطاع المياه غدا عن زهراء مدينة نصر و4 مناطق أخرى 10 ساعات انقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 5 مناطق غدا السبت، بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات، حيث أعلنت محافظة القاهرة انه نظراً لقيام الهيئة الهندسية بأنشاء قواعد كوبري الميثاق و الذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم ، الأمر الذي سيترتب علية قطع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الاربع الاف – بعض مناطق مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" ) .
 
و أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح غدا السبت وحتي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ، لمدة (10 ساعات).
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز و المستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حاله طلبها يرجي الاتصال علي رقم 125 من التليفون الأرضي.

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القاهرة

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اليوم السابع بلس

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