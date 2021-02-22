قطع مياه الشرب من قرى الغربانيات والحمام غرب الإسكندرية بسبب أعمال التجديد غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه من منطقة غرب الإسكندرية، غدا الثلاثاء، نظراً لآعمال الإحلال والتجديد فى خط رئيسى 1000 مم الناقل للمياه لمنطقة غرب الإسكندرية و إستبداله بأخر زهر مرن من أمام شركة أسمنت العامرية طريق الغربانيات .

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق قرية الغربانيات و الحمام ، غدا الثلاثاء فى الساعة السابعة صباحا ،على أن يتم إعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال و التجديد ،وناشدت المواطنني ضرورة توفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المطلوبة .