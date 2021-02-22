اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 02:31 م
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قطع مياه الشرب من قرى الغربانيات والحمام غرب الإسكندرية بسبب أعمال التجديد غدا

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:33 م
قطع مياه الشرب من قرى الغربانيات والحمام غرب الإسكندرية بسبب أعمال التجديد غدا صورة أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية،  ضعف وانقطاع المياه من منطقة غرب الإسكندرية، غدا الثلاثاء، نظراً لآعمال الإحلال والتجديد  فى خط رئيسى 1000 مم الناقل للمياه لمنطقة غرب الإسكندرية و إستبداله بأخر زهر مرن من أمام شركة أسمنت العامرية طريق الغربانيات .

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق قرية الغربانيات و الحمام ، غدا الثلاثاء فى الساعة السابعة صباحا ،على أن يتم إعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال و التجديد ،وناشدت المواطنني ضرورة توفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المطلوبة   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الاسكندرية

مياه الشرب

الغربانيات

الحمام

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