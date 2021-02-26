اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 03:56 م
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الأحد القادم

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:40 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الأحد القادم انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة عن انقطاع المياه عن مناطق (العمرانية الشرقية والعمرانية الغربية  ومتفرعاتهم)، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الاحد الموافق 28/2/2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق 1/3/2021، ولمدة 8 ساعات.
 
وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط  خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين الضغوط فى المنطقة.
 
وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

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