اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 06:25 م
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انقطاع المياه غدا لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

الخميس، 25 فبراير 2021 06:08 م
انقطاع المياه غدا لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة)، وذلك الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 26/2/2021 حتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 27/2/2021، ولمدة 6 ساعات.
 
وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبرى محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.
 
وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.
 
 

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