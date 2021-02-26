النيابة تطلب تحريات المباحث حول سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ويعمل رجال المعمل الجنائي في الجيزة على فحص الآدلة التى تم جمعها من موقع الشقة، لفحصها وأشارت التحريات أن المتهم رصد الشقة، واستغل غياب المقيمين بها، ثم استخدم مفتاح مصطنع في الدخول، وفتش في محتويات الشقة، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات وإجراء المعاينة، أن المتهم استولى على مشغولات ذهبية بعد تفتيش محتويات الشقة، وفر هاربا.

تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.