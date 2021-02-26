وأضاف المتحدث باسم البرنامج الأممي - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - أن حوالي 3 ملايين شخص في المناطق الحضرية والريفية أيضا بما في ذلك النازحون والعائدون يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة على الأقل حتى أواخر هذا العام، وذلك بسبب آثار النزاع والحرب وفقدان الوظائف واضطراب الأسواق والحركة إضافة إلى فقدان المحاصيل والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والصعوبات الشديدة في الحصول على النقد والوقود.



ونوه المتحدث بأنه إذا تم تأمين التمويل الكافي فسيقوم البرنامج بتوسيع قدرة النقل للحكومة والشركاء لتقديم مساعدة إنسانية إضافية للمحتاجين لا سيما في المناطق الريفية.