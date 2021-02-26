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الطاقة الذرية الإيرانية: أنتجنا 25 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب الشهر الماضى

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:06 م
الطاقة الذرية الإيرانية: أنتجنا 25 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب الشهر الماضى ايران
كتب أحمد عرفة

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قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران أنتجت 25 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خلال الشهر الماضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها حذرت وزارة الخارجية الروسية من تداعيات سلبية للمناقشات حول ملف إيران النووي في فيينا الإثنين المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران تخضع لعقوبات شديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة "سنواصل محاسبة إيران جراء دعمها للإرهاب في المنطقة".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يمكن لإيران أن تكون في وضع يمكنها من امتلاك سلاح نووي.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: أوضحنا لشركائنا في الشرق الأوسط بوجوب زيادة التعاون من أجل تخفيف معاناة اليمنيين.

 


ايران

اليورانيوم

تخصيب

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