استكمال خطة الترصد والاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية للماشية بـ5000 قرية

كتب عز النوبى

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ خطتها فى استكمال الترصد النشط والاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية الحيوانية والتى تنفذ بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بجميع محافظات الجمهورية لرصد أمراض "الحمى القلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاثة أيام – جدرى الاغنام – حمى الوادى المتصدع".

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان متابعة دورية من قبل الهيئة مع مديريات الطب البيطرى لرصد وتتبع أى من الامراض الوبائية للماشية ، متابعا أنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر، وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية فى نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة والتنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأى حيوانات أخرى سليمة وأيضا القيام بحملات توعية وإرشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور أيه أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

وقال التقرير، إن أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أى بؤرة مرضية والتأكيد على تحصين وترقيم كل الحيوانات التى لم تُحصن أثناء ذروة وباء كورونا، وفى حال رصد أى بؤرة مرضية يجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية فى نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبيه على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأى حيوانات أُخرى سليمة.