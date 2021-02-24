تحصين 83 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

تمكنت مديرية الطب البيطري بالأسكندرية برئاسة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، خلال أسبوعين من بدء الحملة القومية لتحصين الماشية، من تحصين ما يقرب من 83 ألف رأس ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، أن المديرية تقوم بالتحصين بلقاحي الحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع بصورة دورية، حيث أن الحمي القلاعية مرض من الامراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم والالبان للحيوانات المصابة و له اضرار اقتصادية ويسبب الوفاه للعجول الصغيرة وكذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه، حيث يكون من اعراضه قرح و فقاعات بالفم تعوق الحيوان من الاكل و يسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر علي جودة الالبان حيث يكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة علي حلمات الحيوانات.